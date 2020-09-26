مقتل ١١ من قوات الأمن النيجيرية في كمين لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - ( د ب أ )

أعلن متحدث باسم الشرطة النيجيرية، أن مسلحين يشتبه في أنهم تابعون لجماعة بوكو حرام المسلحة قتلوا 11 فردًا على الأقل من عناصر قوات الأمن النيجيرية عندما نصب المسلحون كمينا لقافلة مركبات حكومية في شمال شرقى البلاد .

وفتح المسلحون المتشددون نيران أسلحتهم أمس الجمعة بينما كانت المركبات متجهة إلى بلدة باجا، مما تسبب في مقتل ثمانية من رجال الشرطة وثلاثة رجال ينتمون إلى جماعة شبه عسكرية موالية للحكومة، وذلك حسبما ذكر إيديت أوكون ، ضابط العلاقات العامة بقوة شرطة ولاية بورنو في بيان عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج، عن أوكون قوله إن المهاجمين تكبدوا خسائر في الأرواح بين مسلحيهم، ولم يذكر المتحدث مزيدًا من التفاصيل.