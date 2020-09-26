مصرع طفلين شقيقين غرقًا وإنقاذ آخرين في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طفلان، مصرعهما غرقا، اليوم السبت، بينما جرى إنقاذ شقيقين آخرين، إثر استحمامهم في مياه البحر المتوسط، بمصيف بلطيم في كفر الشيخ.

تلقى رئيس نقطة شرطة مصيف بلطيم، بلاغا يفيد غرق طفلين شقيقين وهما "نصر.م.ن"، 9 سنوات، وشقيقته "فاطمة"، 7 سنوات، ويقيمان بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، وذلك أثناء استحمامهما بمياه البحر المتوسط بشاطئ النرجس بالمصيف.

وفي السياق رصدت إدارة مصيف بلطيم، إنقاذ طفلين شقيقين آخرين من الغرق من الشاطئ ذاته، وذلك أثناء استحمامهما في مياه البحر المتوسط، وهما "علي.ن.م"، 6 سنوات، وشقيقه "أحمد"، 5 سنوات، ويقيمان بنفس القرية المذكورة.

جرى نقل جثتي الطفلين الشقيقين إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، فيما جرى نقل الطفلين الآخرين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج، وجرى وضعهما تحت الملاحظة الطبية.

