لبنان / رئيس الحكومة المكلّف يعلن تنحّيه عن منصبه ويعتذر عن مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة

قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب اليوم السبت، إعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة.

وقال أديب في كلمة متلفزة اليوم من قصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما وحرصا مني على الوحدة الوطنية فاني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة".

Advertisements

وأوضح أديب "فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي أحدا وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازا لأي طرف"، مؤكدا "اعتذاري يأتي بسبب عدم تلبية شروطي من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل".