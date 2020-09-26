أكدت السلطات الفرنسية أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء عملية طعن نفذت على مقربة من المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس. وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن إثنين من الجرحى جراء الهجوم الذي وقع في الدائرة الـ11 من العاصمة الفرنسية في حالة خطرة، مؤكدة أن الشرطة طوقت المنطقة وتبحث عن شخصين مشتبه فيهما بتنفيذ العملية.

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كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا / عمليّة طعنٍ قرب المقرّ القديم لـ"شارلي إبدو" تسفر عن 4 جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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