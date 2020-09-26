تايوان: الصين تزيد الضغط لتحقيق السيطرة على المضيق

كثفت الصين ضغطها على تايوان، حيث فتحت جبهات جديدة في حملتها للسيطرة على الجزيرة، بحسب مجلس شئون البر الرئيسي، أعلى وكالة حكومية في تايوان بشأن التعاملات السياسية مع بكين.

وتردد أن طائرة تتبع جيش التحرير الشعبي خرقت خط الوسط في مضيق تايوان بين تايوان البر الرئيسي للصين الشهر الجاري.

وتظهر التصرفات الأخيرة أن بكين لم تعد تعترف بحق تايبيه في المياه، حسبما

نقل بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس عن أحد المستشارين اليوم السبت.

وأظهر هذا التوغل من جانب طائرة جيش التحرير الشعبي أن هدف بكين هو توسيع سلطانها القضائي، حسبما قال المستشار في البيان.

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كما أظهر فرض الصين لقانون أمن كاسح في هونج كونج، بعد عام من مظاهرات شوارع موالية للديمقراطية، رغبتها

في توسيع سيطرتها، بحسب تقرير أكاديمي.

وقد تحاول الصين أيضًا إغراء مواطني تايوان بحوافز اقتصادية وأشياء أخرى، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان.

وتقوم بكين بحملة دعائية مكثفة عبر الإنترنت تروج للوحدة مع تايوان من خلال مشاهير الإنترنت على منصات مثل "وي تشات" وهو ما يتجاوز القوانين، حسبما قال مستشارون في البيان.

تعتبر بكين تايوان جزءًا من أراضيها وتحتفظ بحق ضمها بالقوة رغم أنه يتم حكم الجانبين بشكل منفصل منذ أكثر من 70 عامًا ولديهما روابط اقتصادية واجتماعية عميقة.