ليبيا تُسجل 538 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء، إضافة إلى ثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقال المركز في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه تسلم نتائج 1900
وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 31 ألفا و828حالة، بينها 13 ألفا و497 حالة نشطة، و17 ألفا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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