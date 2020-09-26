وزير خارجية السودان يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، خلال لقاء عُقد عن بُعد مع ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان، التزام الحكومة السودانية بتعزيز كافة أوضاع حقوق الإنسان، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال منحها دورا أكبر في كافة المناحي، تقديراً

للدور المهم الذي لعبته المرأة السودانية في إنجاح الثورة السودانية.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن المفوض السامي أعربت عن إعجابها بما حققه السودان من نجاحات ملفتة في مجال حقوق الإنسان

منذ تشكيل الحكومة في العام الماضي.



وقالت باشليت إن التحديات الماثلة أمام السودان والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها خاصة في ظل جائحة كورنا، بالإضافة للفيضانات التي تضررت منها أجزاء كبيرة من السوان مؤخراً، تستدعي تضافر الجهود الدولية وتقديم كافة المساعدات اللازمة لمساعدة الحكومة السودانية في إقامة دولة الحرية والعدالة والديمقراطية التي نادى بها الشعب السوداني.