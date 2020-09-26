غدًا.. ماكرون يعقد مؤتمرًا صحفيًا عن الموقف السياسي في لبنان

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد عن الموقف السياسي في لبنان، وفقًا لرويترز.

من ناحية أخرى، اعتذر مصطفى أديب، رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن مهمته في تشكيل حكومة جديدة بعد أن قضى أسابيع في

محاولة إقناع الأطراف السياسية بالموافقة على اختياراته وسط المطالبات الشعبية بتحقيق إصلاحات سياسية.وانتشرت تقارير تفيد أن القضية التي حسمت الأمر هي الخلاف على من يتولى وزارة المالية.وكان أديب قد كلف بتشكيل الحكومة بعد الانفجار الذي دمر الجزء الأكبر من وسط بيروت، وكان يحاول تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان.وقد استقالت الحكومة اللبنانية السابقة عقب الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في 4 أغسطس من هذا العام وأودى بحياة أكثر من 190 شخصًا وأدى إلى جرح الآلاف ودمر مناطق بأكملها في العاصمة.