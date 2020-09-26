بولندا: إصابات كورونا تصل إلى 85 ألفًا و980 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بولندا إلى 85 ألفًا و980 حالة، وذلك عقب تسجيل 1584 حالة إصابة جديدة. وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2424 حالة، وذلك عقب تسجيل 32 حالة وفاة جديدة. أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2424 حالة، وذلك عقب تسجيل 32 حالة وفاة جديدة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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