حمدوك: السودان يعاني تدهور في الاقتصاد منذ انفصال جنوب

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 4 دقائق

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب بالعلاقات مع إسرائيل، موضحا أن هذه العلاقات تحتاج نقاشا مجتمعيا متعمقا.

وقال حمدوك خلال ورقة قدمها في المؤتمر الاقتصادي الأولى الذي يعقد حاليا في العاصمة الخرطوم، أن نظام الرئيس السابق السابق عمر البشير أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا).

وأضاف حمدوك أن “نظام البشير فاقم من الأزمة الاقتصادية عبر سوء إدارته لفترة الطفرة النفطية وعدم الاستفادة منها في تنويع الاقتصاد واستدامته”.

ولفت إلى أن السودان يعاني تدهورا حادا في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان، حيث كانت تقع معظم حقول النفط.

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وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن “أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 64 مليار دولار”.

ويعرقل إدراج السودان في القائمة الدول الراعية للإرهاب، حصوله على تمويل ومساعدات أجنبية لدعم اقتصاده المتدهور.

ويعود تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب إلى عهد البشير، ويجعل من الصعب على حكومته الانتقالية الجديدة الحصول على إعفاء من الديون، أو تلقي تمويل أجنبي هي في أمس الحاجة إليه.

ووُضع السودان في القائمة عام 1993، حيث قالت واشنطن إن نظام البشير كان يدعم جماعات إرهابية.

ويرى كثير من السودانيين أن التصنيف بات غير مستحق بعد إطاحة البشير العام الماضي، كما أن السودان يتعاون منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.