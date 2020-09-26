كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "النواب الأمريكي" يهاجم أردوغان وأنقرة تندد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مجلس النواب الأمريكي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي استفز أنقرة وجعلها تندد على لسان رئيس البرلمان التركي مصطفى سينتوب.

وعبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كتب مصطفى سينتوب: " للأسف ، أدين ناني بيلوسي لجعلها تركيا موضوعا لخطابها الذي يتسم بلغتها البغيضة ، و أنها تستخدمها في تحقيق بعض المكاسب السياسية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية ، و لإصدارها توصيفات جاهلة و غير محترمة عن تركيا ".

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وأكمل: " إذا كانت نانسي بيلوسي صادقة بشأن حساسية الديمقراطية ، فعليها أن تدفع ثمن السياسات الأمريكية التي تفضل الديكتاتوريين و الجنرالات المؤيدين للانقلاب ضد القادة الشرعيين بما في ذلك تركيا أمام المجتمع الدولي ".

وأضاف: " لذلك ، فأنا أنصح نانسي بيلوسي و غيرها من السياسيين المتشابهين في التفكير بالتخلي عن إدارة الحملات الانتخابية من خلال مهاجمة دول أخرى و خاصة تركيا ، و أن يتعلموا كيفية جعل السياسة لا تحتمي بمفهوم الديمقراطية الذي تعرض للعار من قبل بعض السياسيين الغربيين المنافقين " .