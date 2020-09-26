ورزازات تنضم إلى مدن “الحجر الصحي الجزئي”.. تقليص فترة الأنشطة الإقتصادية ومنع التنقلات الليلية وإجراءات أخرى -تفاصيل

على إثر تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم، اتخذت السلطات المحلية بورزازات، عدة تدابير جديدة في إطار محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عملا بتوصيات اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بالإقليم.

وأقر عامل الإقليم، بناء على الاجتماع الذي عقدته، أمس الجمعة، اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، وعلى ضوء تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، إجراءات جديدة في إطار التدابير الوقائية المعتمدة منذ 6 شتنبر الجاري، للتصدي للموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر بلاغ لعمالة الإقليم أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بإضافة ساعة إلى توقيت إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والحرفية (الساعة العاشرة مساء)، وإلى توقيت منع التنقلات في الشارع العام ليسري على الساعة الحادية عشرة مساء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مدة هذه الإجراءات الجديدة تسري ابتداء من الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأحد، وتستمر وفق تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، مضيفا أنه تظل دون تغيير باقي الإجراءات الأخرى المعتمدة خلال اجتماعي اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية يومي 3و4 شتنبر الجاري.

وأهابت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات بالجميع إلى التحلي بمزيد من الحيطة والتقيد الصارم بكل الإجراءات الوقائية الخاصة باستعمال الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار، وتفادي المناسبات واللقاءات العائلية المسببة بشكل مباشر في تفشي فيروس كورونا المستجد.