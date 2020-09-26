بينهم أستاذة وموظف بنكي..طنجة تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مدينة طنجة، خلال 24 ساعة الماضية، 20 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، بينها أستاذة بمدرسة خاصة، وموظف بنكي، وعاملة نظافة، وممرضة بوحدة كوفيد.

وأوضحت المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” أن المصابين الجدد تتراوح أعمارهم بين 19 و 65 عاما، بينهم 12 إناث، و8 ذكور. يتوزعون على مناطق، طنجة المدينة، وبوخالف، ومغوغة، السواني، الجيراري، وكذا المرس.

وكانت مدينة طنجة، قد شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكذا الحالات الحرجة، إذ اجتازت عاصمة البوغاز أسابيع عصيبة خلال شهر غشت الماضي، بسبب تدهور الوضعية الوبائية، قبل أن تتحسن على إثر تعزيز العرض الصحي في المستشفيات، وتشديد السلطات المحلية للتدابير الوقائية.

وأزالت السلطات المحلية، قبل يومين المتاريس الإسمنتية، والحواجز الحديدية، من شوارع وأحياء المدينة، استعدادا لتخفيف إجراءات الحجر الصحي على المدينة.