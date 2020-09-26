شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 32 مليوناً وبريطانيا تدعم "الصحة العالمية" والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020

توفي 993 ألفاً و464 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.



وجرى تسجيل 32 مليوناً و765 ألفاً و274 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 24 مليوناً و178 ألفاً و421 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض "العين الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ارتفاع إصابات المكسيك لـ720858

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 720858 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 75844 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5401 إصابة جديدة إضافة إلى 405 حالات وفاة، ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

15 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في 25 سبتمبر/أيلول، موضحة أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

كما ارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 18 حالة قبل يوم إلى 30 حالة، ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي بالصين حتى الآن 85337، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ارتفاع إصابات ألمانيا لـ282730

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 282730 بعد تسجيل 2507 حالات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 9452 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

31911 إصابة جديدة و729 وفاة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 31911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة و 729 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 4.6 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 140537.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

بريطانيا تتعهد بـ430 مليون دولار لـ"الصحة العالمية"

يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، تعهده بزيادة 30% في تمويل منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي سيحث فيه على إجراء إصلاحات في المنظمة ويدعو إلى استئناف التعاون عبر الحدود لإنهاء "الخلافات البشعة".

وفي كلمة مسجلة يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقول جونسون إن جائحة "كوفيد-19" زادت من الحواجز أمام التجارة.

كما يطرح خطة مؤلفة من خمس نقاط لتحسين التصدي الدولي للأوبئة في المستقبل.

وطبقاً لمقتطفات مسبقة وزعها مكتبه قال جونسون "إذا لم نتوحد ونحول نيراننا ضد عدونا المشترك ندرك أن الجميع سيخسر، ولذلك حان الوقت الآن كي تتواصل البشرية عبر الحدود وتصلح تلك الخلافات البشعة".

وتتضمن خطته إقامة شبكة عالمية من مراكز البحث وزيادة القدرة على تصنيع اللقاحات وإبرام اتفاقية لخفض تعريفات التصدير التي تم فرضها مع بداية "جائحة كوفيد-19".

وسيتعهد جونسون بتقديم 71 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لشراكة اللقاحات العالمية المعروفة باسم "كوفاكس" لتأمين حقوق شراء 27 مليون جرعة و500 مليون جنيه لمبادرة منفصلة لكوفاكس لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاح.

وسيعلن جونسون أيضًا عن 340 مليون جنيه إسترليني (433.23 مليون دولار) لتمويل منظمة الصحة العالمية موزعة على أربع سنوات - بزيادة قدرها 30% عن الالتزام السابق لمدة أربع سنوات - مع ارتباط نحو ثلث هذه الأموال بإصلاح المنظمة.

تراجع إصابات كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في أقل عدد من حالات الإصابة المنقولة محلياً منذ 44 يوماً.

وأكد مسؤولو الصحة دعوات للناس بالامتناع عن زيارة بلداتهم ولقاء أقاربهم خلال عطلة رئيسية خشية أن تؤدي هذه العطلة التي تستمر من 30 سبتمبر/أيلول حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع عدد الإصابات.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بحلول منتصف ليل الخميس من بينها 49 إصابة محلية معظمهما في سول وإقليم جيونجي القريب.

Advertisements

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 23516 حالة في حين زاد عدد الوفيات إلى 399 بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.

2946 إصابة جديدة بالتشيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، السبت، أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2946 إصابة، الجمعة، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية في البلاد.

وبذلك يصل إجمالي الحالات في التشيك إلى 61318 حالة، وسجلت البلاد 582 وفاة بفيروس كورونا حتى الجمعة بزيادة 15 وفاة جديدة عن الإحصاء السابق.

أكثر من 7500 إصابة جديدة بروسيا

قال فريق عمل مواجهة فيروس كورونا في روسيا إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 22 يونيو/حزيران، السبت، مسجلاً 7523 حالة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و143571.

وسُجلت 169 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 20225.

1089 وفاة و85362 إصابة بالهند

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 1089 وفاة و85362 إصابةً جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بارتفاع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس إلى 93379، فيما بلع عدد الإصابات المؤكدة 5903932.

290 إصابة جديدة بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بفلسطين منذ انتشاره في مارس/آذار الماضي 48572 تعافى منها 36230، فيما وصلت الوفيات إلى 334.

إجراءات عزل جديدة بإيران

منح الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، السلطات المحلية في أقاليم البلاد تفويضاً لفرض إجراءات عزل أينما اقتضت الضرورة لاحتواء انتشار سريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون: "نحن مضطرون لتشديد الإجراءات والرقابة" بدءاً بالعاصمة طهران.

وأضاف أن مكاتب الفرق المكلفة بمكافحة المرض في أنحاء البلاد سترفع توصيات بشأن القيود وما إذا كان ينبغي فرض عزل عام وإغلاق لمدة أسبوع.

وقد تشمل الإجراءات فرض "قيود أو إغلاق" بالمدارس والجامعات والندوات والمساجد والمقاهي والمنشآت الرياضية والثقافية وصالونات تصفيف الشعر.

وقال روحاني "ستضطر هذه المراكز إلى الإغلاق إذا ارتأى حكام الأقاليم ذلك".

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران ارتفع بواقع 172 وفاة، السبت، إلى 25394 حالة كما زاد عدد المصابين 3204 إلى 443086 مصاباً.

758 إصابة جديدة بالكويت

سجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.

461 إصابة جديدة بالسعودية

أعلنت السعودية، السبت، تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة 332790.

كما سُجّلت 769 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 316405، فيما بلغ عدد الوفيات 4655 بإضافة 30 حالة جديدة.