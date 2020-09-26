شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العراق .. 4270 إصابة جديدة و 68 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي الإصابات إلى 345969 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8935 حالة, فيما سُجّلت 3652 حالة شفاء جديدة, ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276918 حالة.

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