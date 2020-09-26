شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا ... 4494 إصابة جديدة و90 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

وأعلنت السلطات أيضا تسجيل 90 وفاة ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى عشرة آلاف و308 حالات. وأوضحت السلطات أن 199403 حالات تعافت من المرض. أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 4494 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي لحالات العدوى في البلاد إلى 271339 حالة.

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