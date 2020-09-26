شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الصندوقين الأسودين بعد تحطم طائرة عسكرية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

تم العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة عسكرية، بعد يوم من تحطمها في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل .

وقال وزير الدفاع، اندري تاران اليوم السبت إن خبراء عسكريين فحصوا موقع الحادث بمدينة تشوهويف بمنطقة خاركيف ليحددوا بدقة سبب التحطم .

وأضاف "بالطبع، هذه مأساة مروعة، سنجد الأسباب. سيتم صياغة الاستنتاجات النهائية بعد تقييم الصندوقين الأسودين للطائرة"، طبقا لبيان من وزارته.

كان الصندوقان الأسودان على متن الطائرة وطبقا لمعلومات أولية، فقد لقي 25 شخصا حتفهم.

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كانت هيئة الدفاع المدني في العاصمة كييف قد ذكرت أن شخصين فقط نجيا ولقي 25 شخصا حتفهم في وقت متأخر من أمس الجمعة إثر تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف ان26-" بشرقي أوكرانيا.

ويعتقد أن 27 شخصا كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت لدى اقترابها من ممر الهبوط، من بينهم 7 من أفراد الطاقم و20 طالبا من طلبة الكلية الجوية.

ونشر حاكم خاركيف الكسي كوشيرا رسالة عن الحادث عبر تطبيق إنستجرام جاء فيها أن أحد محركات الطائرة تعطل إلا أن سبب تحطم الطائرة خلال الطلعة التدريبية لم يتأكد بعد.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه سيزور مكان الحادث اليوم السبت.