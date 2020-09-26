أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة



أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب اليوم السبت اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مع أديب اليوم.

وأشار أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن التوافق لم يعد موجوداً.

ولم يقدم أديب تشكيلة حكومته خلال خمس زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه، كان آخرها أمس الجمعة.

وتكمن المشكلة في إصرار الثنائي الشيعي، "حركة أمل" و"حزب الله"، على الحصول على وزارة المال وتسمية وزيرها وسائر الوزراء الشيعة، فيما يصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءاً بالمال، وأيضاً على تولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي واختيار الوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.

وكان قد تم تكليف مصطفى أديب في نهاية آب/أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.



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