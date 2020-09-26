روحاني لفؤاد حسين: وجود أمريكا في العراق وأفغانستان والخليج يضر بأمن المنطقة

قال الرئیس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، إن الوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان ودول الخليج يضر بأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الرئيس الإيراني أن العمل لإخراج القوات الأمريكية واجب إيران وكل دولة يتواجد فيها الأمريكيون. وأضاف روحاني أن بلاده تعتبر تصويت البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأمريكية من العراق خطوة إيجابية يحترمها الشعب العراقي وتدعمها إيران.



وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران لا تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية وفي العلاقات بين الفصائل العراقية.

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