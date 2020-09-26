برلماني ليبي: وجود مليشيات طرابلس يعوق الحل السياسي

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، إن اشتباكات طرابلس تعكس انعدام وجود مؤسسة عسكرية منتظمة تتبع لحكومة فايز السراج.

وأضاف الميهوب، في بيان له السبت، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الاشتباكات بين المليشيات التابعة لحكومة السراج المعروفة بـ"الضمان" و"أسود تاجوراء" شرقي طرابلس، تعكس حالة الفوضى وافتقادا لوجود مؤسسات الدولة.

وتابع البيان أن "انتشار السلاح الثقيل بيد المليشيات يهدد حياة المدنيين، كلما اندلعت الاشتباكات بين هذه المليشيات التي تحتكم لأوامر قادتها الذين تحكمهم الأهداف الشخصية بعيدا عن سيادة الوطن أو الدولة المدنية التي يدعونها".

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي بضرورة الحد من جرائم الحرب التي تقع غرب ليبيا، والتي تعرض حياة المدنيين للخطر.





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وطالب الميهوب البعثة الأممية في ليبيا بضرورة توضيح الصورة بشكل كامل للمجتمع الدولي على المشهد في الغرب الليبي والذي يستوجب حل هذه المليشيات بشكل كامل لضمان المضي في عملية الحل السياسي الذي ترعاه.

واعتبر أن عدم حل هذه المليشيات سيجعل العملية السياسية الحالية مجرد (صخيرات 2)، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الذي أنشأ حكومة السراج عام 2015 في المغرب وزاد تعقيد الأزمة الأمنية والسياسية، دون إيجاد أي حل فعلي على الأرض.

وأردف أن هذه المليشيات ستعيق أي عملية سياسية من شأنها الحد من عمليات السطو وسرقة المال العام وفرض السيطرة وإرهاب المدنيين.



وتشهد العاصمة الليبية طرابلس انفلاتا أمنيا غير مسبوق، وسط إطلاق نار كثيف من قبل المليشيات وبعضها شرقي العاصمة.

واشتد الصراع بين مليشيات منطقة تاجوراء المعروفة بـ"أسود تاجوراء" ومليشيات "الضمان" التابعتين لحكومة فايز السراج غير الدستورية، مع استخدام الدبابات والصواريخ المحمولة إلى جانب الأسلحة الثقيلة في صراعها بالقرب من منازل المواطنين.وأعلنت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الليبية إدانتها الشديدة للانفلات الأمني في العاصمة طرابلس، بسبب سيطرة المليشيات والصراعات المسلحة بينها في المناطق السكنية.

وتقع العاصمة طرابلس أسيرة لأكثر من 35 مليشيا رئيسية، إضافة إلى عدد من المليشيات الصغيرة وعدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لمدن مصراتة والزاوية، علاوة على تشكيلات مسلحة من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم السراج.