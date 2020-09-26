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نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ يونيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ يونيو

متابعات_ الخليج 365

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكثر من ألف إصابة بفيروس المستجد لأول مرة منذ يونيو.

 

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وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت أن الولاية أكدت تسجيل ألف وخمس إصابات جديدة، ليصل الإجمالي فيها إلى 454 ألفا و760 إصابة.

 

وأضافت الوكالة نقلا عن حاكم الولاية أندرو كومو أن حالات نقل المصابين للمستشفيات زادت بمقدار 16 حالة إلى 527 حالة.

 

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