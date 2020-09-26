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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيويورك تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ يونيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ يونيو.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت أن الولاية أكدت تسجيل ألف وخمس إصابات جديدة، ليصل الإجمالي فيها إلى 454 ألفا و760 إصابة.
وأضافت الوكالة نقلا عن حاكم الولاية أندرو كومو أن حالات نقل المصابين للمستشفيات زادت بمقدار 16 حالة إلى 527 حالة.
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