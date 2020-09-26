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تعرف على الطقس المتوقع غدا الأحد في الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

تعرف على الطقس المتوقع غدا الأحد في الإمارات

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الاثنين" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

 

حركة الرياح.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند 21:46 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:18 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 18:58 والمد الثاني عند الساعة 08:04 والجزر الاول عند الساعة 13:36 والجزرالثاني عند الساعة 01:20.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 42 26 85 15

 

دبــي 41 28 70 25

 

الشارقة 40 25 70 25

 

عجمان 38 27 85 50

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أم القيوين 39 22 75 25

 

رأس الخيمة 39 23 75 40

 

الفجيرة 36 28 60 15

 

العين 40 28 50 10

 

ليوا 44 26 85 10

 

الرويس 39 24 90 15

 

السلع 38 24 90 15

 

دلما 37 28 75 40

 

طنب الكبرى 37 28 80 50

 

طنب الصغرى 37 28 80 50

 

أبو موسى 37 28 80 50

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