شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوازات السعودية تكشف شروط إصدار تصاريح السفر للفئات ‏المستثناة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن عدد من الضوابط ‏والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة ‏الخاصة بها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة ‏فيروس "كورونا"، وذلك عبر منصة أبشر.‏



ووفقا لموقع أخبار24 فإن الضوابط والشروط الخاصة بالفئة الأولى وهم (‏الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون ‏بمهمات رسمية) تتمثل في:‏‎

أولاً: تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد‎.

ثانياً: ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله‎.

ثالثاً: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق‎.

وبينت المديرية أن المستندات المطلوب إرفاقها هي‎:

-‎تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة‎.

-‎تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد ‏استيفاء الشروط المشار إليها‎.

وأشارت إلى أن الفئة الثانية هم: المواطنون ممن لديهم حالات ‏إنسانية، وخصوصا الحالتين الآتيتين‎:

-‎لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين ‏خارج المملكة‎.

-‎وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات ‏خارج المملكة‎.

وتشمل الضوابط والشروط ما يلي:

أولاً: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم ‏المقيمين في خارج المملكة‎:

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-‎إثبات صلة القرابة (زوج - زوجة - أب - أم) للمقيم خارج ‏المملكة‎.

-‎إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر‎.

-‎تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى ‏المملكة‎.

-‎إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقاً من وزارة ‏التعليم أو إحدى ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في ‏حال وجود أبناء في عمر الدراسة‎.

ثانياً: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد ‏الأبناء خارج المملكة فتتطلب‎:

أ- تقديم شهادة الوفاة‎.

ب - إثبات صلة القرابة‎.

وأما الفئة الثالثة وهم: المواطنون المقيمون خارج المملكة ‏ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، فإن ‏الضوابط والشروط تتضمن‎:

أن يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج‎:

-‎إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة أو صك) تملك ‏عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط‎.

-‎بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول ‏‏(دائمة أو شبه دائمة‏‎).

-‎تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج ‏المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث ‏سنوات السابقة‎.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة إرسال الطلبات ‏متاحة عن طريق منصة "أبشر - أفراد" للخدمات الإلكترونية، ‏وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ‏ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقاً للضوابط والشروط ‏المشار إليها.