شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنتهى من وضع خطة دعم مرشحيها فى انتخابات النواب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من وضع اللمسات الأخيرة لخطة دعم مرشحيها بانتخابات مجلس النواب 2020، على نظامى الفردى والقائمة.

ويتولى المركز الإعلامى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إدارة حملات 26 مرشحا على القائمة الوطنية من أجل مصر، و6 آخرين مرشحين بنظام الفردى فى مختلف المحافظات.

وتقود القطاعات الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (شمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا)، 4 سيدات من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت من قبل عن القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).

وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية كالتالى:

محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز.

واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، خلال الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضى، وتواصل التنسيقية الاستثمار فى خلق كوادر سياسية من مختلف التوجهات والتخصصات، للدفع بهم فى الحياة العامة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.