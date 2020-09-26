“الحرس المدني الاسباني ينهي نشاط شبكة لتهريب المخدرات يتزعمها مغربي ويحجز 3 أطنان ونصف من مخدر “الشيرا

تمكن الحرس المدني الإسباني، أمس الجمعة، من توقيف 19 شخصا بينهم مغاربة وإسبان، للإشتباه في انتمائهم لشبكة تنشط في تهريب المخدرات من شمال المغرب في اتجاه جزر الكناري، بينما حجزت في حوزتهم 350 كيلوغرام من مخدر “الشيرا”.

وبحسب بلاغ لحرس الحدود، فإن بين الموقوفين زعيم الشبكة، المغربي الجنسية، إذ كان يعمل على التنسيق بين منتجي الحشيش في الشمال وموزعين له في جزر الكناري.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المصالح الأمنية بالجزر المذكورة بدأت في تجميع المعطيات حول هذه الشبكة وامتداداتها، منذ شهر دجنبر من سنة 2019.