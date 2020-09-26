تطوان..حادثة سير مأساوية تودي بحياة شخص يعيش في حالة تشرد

أودى حادث سير خطير وقع اليوم السبت، نواحي تطوان، في وفاة شخص كان يعيش حالة تشرد.
وتشير المعلومات المتوفرة ل”اليوم24″ أن سيارة كانت تسير بسرعة في الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان والمضيق، تسببت في دهس الضحية، وإصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس والأطراف، أودت بحياته على الفور.
وأضافت المعلومات ذاتها، أنه جرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، بينما حلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وباشرت الإجراءات القانونية اللازمة.
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