رغم الإرتفاع الكبير في أعداد المصابين الجدد كورونا المستجد، فإن عددًا كبيرا من المواطنين المغاربة قد بلغوا مرحلة متقدمة في التعايش مع الوباء.
بشوارع الرباط، أكد عدد المواطنين في تصريحات لموقع “اليوم 24″، أن الجائحة لم تعد بنظرهم تسبب نفس الرعب الذي كان تشكله خلال الأشهر الأولى لتواجدها بالمغرب، مؤكدين في الوقت ذاته حدوث تغير في سلوكات المغاربة اليومية اتقاء للإصابة بالفيروس.
وأكد المستجوبون أن التباعد الإجتماعي وتعقيم اليدين، وغيرها من السلوكات، أصبحت أمرا بديهيا في المعيش اليومي للمواطنين، مع التشبث بالحذر في الفضاءات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تعايش المغاربة مع كورونا؟..مواطنون: لم يعد الخوف كما كان..لكن الحذر قائم ونتمنى أن تعود حياتنا كما كانت -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.