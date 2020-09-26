هل تعايش المغاربة مع كورونا؟..مواطنون: لم يعد الخوف كما كان..لكن الحذر قائم ونتمنى أن تعود حياتنا كما كانت -فيديو

رغم الإرتفاع الكبير في أعداد المصابين الجدد كورونا المستجد، فإن عددًا كبيرا من المواطنين المغاربة قد بلغوا مرحلة متقدمة في التعايش مع الوباء.

بشوارع الرباط، أكد عدد المواطنين في تصريحات لموقع “اليوم 24″، أن الجائحة لم تعد بنظرهم تسبب نفس الرعب الذي كان تشكله خلال الأشهر الأولى لتواجدها بالمغرب، مؤكدين في الوقت ذاته حدوث تغير في سلوكات المغاربة اليومية اتقاء للإصابة بالفيروس.

وأكد المستجوبون أن التباعد الإجتماعي وتعقيم اليدين، وغيرها من السلوكات، أصبحت أمرا بديهيا في المعيش اليومي للمواطنين، مع التشبث بالحذر في الفضاءات العامة.