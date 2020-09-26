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التحالف يؤكد تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين بصنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 26 سبتمبر 2020

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لمليشيا الحوثي.

 

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وذكر متحدث التحالف، بأنه تم تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء.

 

وشدد التحالف على التزامه بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

 

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