شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020 أعفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي كبار المواطنين (60 عاماً وما فوق)، من رسوم المواقف العامة في دبي.

وأكدت الهيئة أنه يتعين على كبار المواطنين تقديم طلب الحصول على تصاريح الإعفاء من رسوم المواقف العامة في دبي للاستفادة من الإعفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.