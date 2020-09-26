اخبار العالم

الرئيس اللبناني يقبل اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يقبل اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

السبت 26 سبتمبر 2020

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت الشكر إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

 

وقال عون، حسبما أفادت صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ، إنه سيتّخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.

 

Advertisements

ووفق الرئاسة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم لرئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.

 

وكان أديب أعلن في وقت سابق اليوم اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأشار أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن التوافق لم يعد موجوداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يقبل اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا