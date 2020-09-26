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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يقبل اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل
السبت 26 سبتمبر 2020
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت الشكر إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه بقبول اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
وقال عون، حسبما أفادت صفحة الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ، إنه سيتّخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور.
ووفق الرئاسة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون اليوم لرئيس الحكومة المكلف الذي عرض عليه الصعوبات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.
وكان أديب أعلن في وقت سابق اليوم اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن التوافق لم يعد موجوداً.
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