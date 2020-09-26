إثيوبيا: لا نية لاستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بلاده "لا تنوي" إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق وأثار نزاعاً محتدماً على المياه بين البلدان الثلاثة.

واخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو تموز. وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقال أبي في بيان مصور جرى تسجيله مسبقاً بسبب فيروس كورونا "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهاتين الدولتين".



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