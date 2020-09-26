الزمالك أمام الجونة في جولة صعبة للحفاظ على المركز الثاني



يخوض الزمالك غداً الأحد مواجهة ليست سهلة أمام ضيفه الجونة ضمن الجولة 30 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم من أجل حصد الثلاث نقاط والاحتفاظ بالمركز الثاني.

ويملك الزمالك 58 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني متأخراً بفارق 18 نقطة عن الأهلي المتوج باللقب قبل جولتين، لكنه يسعى للفوز على الجونة للحفاظ على فارق النقاط مع بيراميدز المتأخر عنه بأربع نقاط في المركز الثالث.

وسيخوض الزمالك مباراة الجونة تحت أنظار مدربه الجديد البرتغالي جيمي باتشيكو الذي تولى المسؤولية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع النادي.

وفي ذات الوقت سيسعى الجونة للخروج بأفضل نتيجة أمام الزمالك والفوز سيجعله يدخل في منطقة الأمان وضمان البقاء بنسبة كبيرة، إذ أنه يملك 31 نقطة في المركز 13 ويتقدم بفارق ثلاث نقاط فقط عن وادي دجلة صاحب أول مراكز الهبوط.



غموض مستقبل فايلر

وفي المقابل، يواجه الأهلي الذي حسم اللقب قبل سبع جولات على النهاية موقفاً صعباً في ظل تكهنات بشأن رحيل مدربه السويسري رينيه فايلر.

وذكرت تقارير محلية أنه تمت إقالة فايلر بعد رفضه تجديد عقده وتعيين محمد يوسف مدرباً مؤقتاً، لكن سرعان ما نفى الأهلي تلك الأنباء بإصدار بيان أكد خلاله أن "علاقته مع مدربه شأن داخلي".

ومن المقرر أن يقود فايلر الفريق في وقت لاحق اليوم السبت أمام طنطا في افتتاح الجولة، إذ يأمل الفريق المتوج بلقبه 42 في تاريخه مواصلة تحطيم أرقامه السابقة ومنها حصد أكبر عدد من النقاط في تاريخ المسابقة.

ويأمل الأهلي فيما تبقي من مباريات أن يتجاوز رقمه السابق برصيد 88 نقطة الذي حققه موسم 2017-2018.

وسجل الأهلي حتى الآن 66 هدفاً في 29 مباراة ويحتاج إلى تسجيل عشرة أهداف اخرى ليتخطى ما حققه في موسم 2017-2018 أيضاً والبالغ 75 هدفا وهو رقم قياسي لم يسبق لأي فريق أن حققه.

ومن جانبه، قال رضا عبد العال مدرب طنطا إنه لا يخشى مواجهة الأهلي، مضيفاً "طالبت اللاعبين بزيادة الجهد الذي بذلوه أمام الزمالك (في المباراة السابقة) وننتظر التوفيق حتى نخرج بنتيجة مشرفة أمام الأهلي".

وسيصبح طنطا بنسبة كبيرة أول الهابطين للدرجة الثانية في حال خسارته أمام الأهلي، حيث يملك 18 نقطة فقط في قاع الترتيب.

وتستكمل مباريات الجولة 30 بعد غد الاثنين، حيث يلتقي سموحة مع حرس الحدود وطلائع الجيش مع الإسماعيلي والإنتاج الحربي مع وادي دجلة وأسوان مع المصري.

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء المقبل بثلاث مباريات، فيلتقي المقاولون العرب مع نادي مصر وإنبي مع مصر للمقاصة ويستضيف بيراميدز فريق الاتحاد السكندري.

