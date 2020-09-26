"خيانة جماعية".. أقوى اتهام لأحزاب لبنان

اعتبر مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة بمثابة أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية".

وقال المصدر، لوكالة رويترز للأنباء، إن فرنسا لن تخذل لبنان، مضيفا أن ماكرون سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة.

ونجح حزب الله في إعادة الوضع المتأزم إلى المربع "صفر"، باعتذار أديب، السبت، عن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مطالب دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية.

وفي كلمة متلفزة، قال أديب عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون: "أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة".

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من جانبه، حذر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في بيان، من أن كل من يحتفل بسقوط المبادرة الفرنسية لدفع زعماء لبنان المنقسمين إلى تشكيل حكومة جديدة، سيندم على ضياع تلك الفرصة.

وأضاف: "نقول إلى أولئك الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنكم ستعضون أصابعكم ندما".

تطورات وتصريحات تفاقم من حالة الغموض والتجاذبات المخيمة على المشهد اللبناني، وسط الخلاف المستمر بشن إصرار الثنائي الشيعي على وزارة المال وتسمية وزيرها وسائر الوزراء الشيعة.

فيما يصر رئيس الحكومة الذي قدم اعتذاره مصطفى أديب على المداورة الشاملة في الحقائب بدءا بالمالية، وأيضا تولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي واختيار الوزراء السنة والمسيحيين والدروز.