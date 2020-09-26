اقتصادية دبي تخالف 7 منشآت تجارية لعدم الالتزام بتدابير كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، يوم أمس، 728 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.



وتم خلال الجولات مخالفة 7 منشآت تجارية، 6 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، وواحدة لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي.

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وقد تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل محال تجزئة، خياطة وتطريز، وتجارة العطور، وذلك في عدة مناطق، شملت المرر، الضغاية، رقة البطين، بالإضافة إلى عدد من مراكز التسوق. كما تم التنبيه على منشأة واحدة بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 720 منشأة.

وكررت اقتصادية دبي دعوتها وتأكديها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولا إلى فتح كافة القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني.