شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 290 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.



Advertisements

وقالت الكيلة في بيان صحفي: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت، أن هناك 42 مريضاً «في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي».