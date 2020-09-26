إصابات كورونا في المكسيك تقترب من 721 ألفاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 720 ألفاً و858 حالة، اليوم السبت، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.



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وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيدـ 19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 75 ألفاً و844 وفاة حتى صباح السبت.

وتعافى من المرض حتى الآن 609 آلاف و41 من المصابين.

وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 30 أسبوعاً.