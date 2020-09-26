"الاتحادي الإماراتي" يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، السبت، أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية بين المجلس ومجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي.



جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الذي عقد "عن بعد"، مع مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي بحث خلاله تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين.

كما بحثت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البرلمان الأوروبي والمجالس التشريعية الخليجية والدفع بها نحو أفق أرحب.

وذلك في إطار القرار الصادر عن الاجتماع الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 21 يوليو/تموز 2020، بشأن تفعيل العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتفويض المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لعقد اجتماعات بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وتنسيق اجتماعات اللجنة البرلمانية الخليجية -الأوروبية.

حضر اللقاء من المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وحمد سالمين السويدي الخبير البرلماني.

كما حضر اللقاء محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الإمارات لدى مملكة بلجيكا.

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وحضر من جانب مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز أستوريز رئيس المجموعة، ولويس بلانكو رئيس مكتب الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي، وخوان شيناس المساعد البرلماني في البرلمان الأوروبي، وبيانو ديغو منسق عمل المجموعة.

وتم خلال اللقاء التنسيق لعقد الاجتماعات الثنائية بين اللجنة البرلمانية الخليجية–الأوروبية والبرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة عبر تقنية الاتصال المرئي.

كما تم التنسيق بشأن عقد عدة اجتماعات لتعزيز التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، بحيث تتضمن الاجتماعات المقترحة عقد اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وعقد اجتماع لجنة وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي لمناقشة تعزيز التعاون بين الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك عقد اجتماع مع لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي، في ضوء ما تشهده دول مجلس التعاون من تطورات مهمة في ملفات تمكين المرأة والشباب سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي.

وتنظيم ندوة مشتركة تجمع الخبراء من الجانبين في مجال التغير المناخي بعنوان "دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي: معاً لتحقيق بيئة خضراء"، وذلك في إطار أهمية فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، حيث تعتبر الطاقة المتجددة والنظيفة من التوجهات الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأنها أصبحت تخطط لاقتصاد معرفي مبني على الطاقة النظيفة والابتكار بدلاً من الاقتصاد المبني على النفط.

وقال الدكتور عمر النعيمي إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الاجتماعات والندوات المقترحة بين اللجنة البرلمانية الخليجية-الأوروبية والبرلمان الأوروبي، والتي تتمحور حول أربعة مسارات للتعاون وهي: المسار السياسي، المسار الاقتصادي، المسار التنموي والبيئي، والمسار الاجتماعي، والتي بدورها ستعرض على المجالس التشريعية الخليجية للتوافق حولها.

ومن جانبه، أكد محمد عيسى بوشهاب أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية بين الجانبين، منوها بأن الدبلوماسية البرلمانية باتت تعلب دورا بارزا ومهما في تبادل وجهات النظر وتحقيق التقارب بين شعوب ودول العالم.

وبدوره، عبر أنطونيو لوبيز أستوريز رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية الإماراتية في البرلمان الأوروبي عن رغبته في تعزيز الروابط مع المجلس الوطني الاتحادي وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات الافتراضية والزيارات البرلمانية، وكذلك تطوير العلاقات بين مختلف المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي.