شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتى لخيرت الشاطر يكشف محاولة الإخوان ابتلاع الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاولت جماعة الإخوان الإرهابية، ابتلاع مؤسسات الدولة المصرية، كالأفعى التي تبتلع ضحيتها، وقد ظهر هذا الأمر عقب ثورة 25 يناير، وهناك وثيقة صوتية لخيرت الشاطر الرجل الأقوى في جماعة الإخوان الإرهابية، يوضح تفسير هذا التسريب الصوتى الخطة الإخوانية بشكل كامل، وهي مالتالي:

في بداية عام 2020 أذاعت قناة إكسترا نيوز، تسريبا صوتيا لخيرت الشاطر، نائب مرصد جماعة الإخوان، والصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا تتعلق بالإرهاب، يكشف نوايا الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر، حيث تحدث خيرت الشاطر خلال التسريب الصوتى حول نية الإخوان للدفع بمرشح لها فى انتخابات الرئاسة التى أقيمت فى عام 2012، وقررت الجماعة حينها الدفع بكل من خيرت الشاطر ومحمد مرسى فى تلك الانتخابات.

وقال خيرت الشاطر، فى التسريب الصوتى، متحدثا عن قرار الإخوان بالدفع بمرشحين فى انتخابات الرئاسة قائلا: هما الأول فوجئوا بنزولنا بافتراض طبيعى نقول مش نازلين، فالقضايا كانت مستطرقة بدرجة عالية، إنما هما مش فوجئوا لدرجة مفاجئة كاملة، لأنه كل شهرين إحنا كل أسبوع بنقولهم يا جماعة لو موفقتوش على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الحرية والعدالة موقفنا قد يتغير لاختيار مرشح".

جدير بالذكر أنه على مدار الـ7 سنوات الماضية تعرضت قنوات الإخوان لكثير من المواقف المحرجة من جانب مواطنين قصفوا جبهتها، واتهموها صراحة على الهواء بدعم الإرهاب والوقوف في صف جماعات العنف ومحاولة إثارة الفتنة وإشاعة الأكاذيب في مصر، ومن بين هذه المداخلات مداخلة هامة لمواطن فضح تورطهم في دعم الإرهاب عقب أحداث تفجير معهد الأورام واجههم عبر اتصال أجراه مع أحد البرامج بحقيقة تبريرهم للإرهاب ومحاولتهم المستمرة للبحث عن أسباب أخرى غير حقيقية فى إطار الدور الذى يلعبونه لدعم استمرار العمليات الارهابية، فيما لم يتمكن المذيع من الرد على التفاصيل التى ذكرها المواطن.

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كان البرنامج الإخوانى، بث تقريرا حول حادث تفجير معهد الأورام الذى ثبت تورط كوادر من الجماعه فيه، وباغت مواطن المذيع بسؤال بديهى قائلا: "هو الانفجار اللى حصل ده النظام السبب فيه ولا الإرهابى اللى فجر نفسه؟" مؤكدا أن الرئيس السيسى قادر على أن يحكم مصر جيدا.

وواصل المواطن توجيه الأسئلة المحرجة لمذيع الإخوان قائلا: "انتوا مبتلوموش الجانى وبتلوموا المجنى عليه.. واللى قتل محمود البنا انتوا بتلوموا النظام ومبتلوموش اللى قتله"، مضيفا: "العدل فى مصر واخد مجراه وأنا شايفكوا فى كل حاجة بتقولوا الدولة ولو فى إرهاب فى سيناء مبتغلطوش الإرهاب وبتغلطوا الدولة"، لافتا إلى أن قنوات الإخوان تسمى الإرهابيين فى سيناء بالمسلحين ولا تستخدم لفظ إرهابى.

ومن أهم الاتصالات التى فضحت هذه القنوات، الاتصال الذى أجراه مواطن مصرى يدعى "محمد" عبر قناة الشرق الإخوانية، فى برنامج "تصريح مواطن"، لقن فيها المذيعة درسا قاسيا، فيما تناولته من أكاذيب مغايرة للواقع، والتى تحاول وتسعى بها تسخين المواطنين حول أسعار الوقود الأخيرة .