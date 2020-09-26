شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعيد تنظيم لجانها النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم اللجان النوعية بها، وإضافة لجان جديدة، تماشيا مع خطة تطوير الأداء، بعد عامين على انطلاق التنسيقية وخروجها للنور.

وتضم اللجان، لجنة للحماية الإجتماعية، وهى المعنية بملفات تتناول التنمية الإجتماعية وكل يحقق جودة بناء ومعيشة المواطن المصرى، وتتناول التشريعات الخاصة به والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واللجنة الاقتصادية المعنية بالسياسات والملفات الاقتصادية المختلفة مثل الخطة والموازنة، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم، وسياسات الاستثمار والمناطق الحرة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها وغير ذلك من الملفات الاقتصادية.

ومن أبرز اللجان النوعية داخل التنسيقية، لجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشئون الدولية، وبشكل خاص الإفريقية والعربية، ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية والعلاقات الخارجية للدولة، والمؤتمرات الدولية والعربية والإفريقية، ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها من الملفات الخارجية.

كما تضم التنسيقية لجنة مخصصة لحقوق الإنسان، مهمتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

وتختص لجنة النقل والمواصلات والطيران والسياحة، بالنقل البرى والنقل البحرى والنهرى، والتشريعات الخاصة به، وقناة السويس والموانى والطرق والكبارى، والطيران المدنى والنقل الجوى والتشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوي.

كما تختص لجنة تكنولوجيا المعلومات، بالاتصالات السلكية واللاسلكية، والبريد وأمن الفضاء المعلوماتى، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وتركز لجنة الثقافة والآثار على ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والحفاظ على مكونات التعددية الثقافية والملكية الفكرية والفنون والآداب.

وفى لجنة التعليم والبحث العلمى يتم التركيز على مراحل التعليم المختلفة وشؤون البحث العلمى والتشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.

وتهتم لجنة الصحة بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية، والتأمين الصحى الشامل والتثقيف الصحى، وملفات الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض، والصحة النفسية والرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

وفى لجنة البيئة والطاقة، يتم التركيز على السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتركز لجنة الشباب والرياضة على رعاية الشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، والأندية ومراكز الشباب، واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

وتهتم لجنة الإدارة المحلية، بالإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتشريعات الإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الإدارة المحلية.

وتدرس لجنة السياسات الامنية والأمن القومى، بشؤون الأمن القومى وأمن الدولة الخارجى وشؤون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة والدفاع المدنى والدفاع الشعبي.