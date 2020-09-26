شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 3 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين، إجراء انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية طبقا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، مضيفا أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية وثلاثة من أعضاء مجلسها بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم السبت الموافق 3 أكتوبر .

وأضاف مجلس النقابة فى بيان له، أنه سيتم بدأ تلقي الطلبات يومياً من (10 صباحاً- 3 عصراً)، ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي في الثانية عشرة من ظهر(الأربعاء (7 /10/2020) وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح وكشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم يوم السبت الموافق 10/10/2020 تلقي الطعون والتنازلات عن الترشح يومياً من (10 صباحاً -3 عصراً) ، ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي في الثانية عشرة من ظهر يوم (الأربعاء 14/10/2020) و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين ، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين الأربعاء 14/10/2020.

ولفت مجلس النقابة إلى أنه ستجري الانتخابات يوم الخميس (29/10/2020) وأنه في حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلي الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية ، تُجري الإعادة لرئيس النقابة الفرعية ، والأعضاء يوم الخميس (12/11/2020).

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وتابع :"طبقاً لقانون النقابة، فإن الزميلات والزملاء المقيدين في (جدول المشتغلين) بفرع النقابة بالإسكندرية ، والمسددين للاشتراكات عن عام (2019)، سيكون لهم حق التصويت لاختيار رئيس النقابة ، وثلاثة أعضاء لمجلس النقابة الفرعية ، لدورة جديدة مدتها سنتان للرئيس ، وأربع سنوات للزملاء الثلاثة الأعضاء" .

وذكر مجلس نقابة الصحفيين أن شروط الترشح هى أن يكون مضي على قيده (10) سنوات بجداول المشتغلين (بالنسبة للمرشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية)، أو (3) سنوات (للأعضاء) وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاثة السابقة على الترشيح، معلنا عن تشكيل لجنة من جمال عبدالرحيم وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد ومحمود كامل ومحمد يحيي يوسف وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ أعضاء المجلس للاشراف والتنسيق مع الزملاء الثلاثة أعضاء مجلس النقابة الفرعية المستمرين ، وثلاثة من الزملاء القدامي بالجمعية العمومية ( من غير المرشحين ) ، لتلقي طلبات الترشيح والتنسيق مع النقابة العامة في الطعون والتنازلات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين.