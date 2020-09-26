شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لاننسى جرائم الإخوان.. اغتيال شهداء الوطن وانفجار معهد الأورام على يد الإرهابيين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصر لا تنسى شهداءها، الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، فيديو يكشف اغتيالات الجماعات الإرهابية، لأبطالنا، أبرزهم النائب العام الراحل هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، واللواء عادل رجائي، بالإضافة إلي انفجار معهد الأورام.

فى 29 يونيو من عام 2015 استيقظت مصر على خبر مفجع وصادم، هو استشهاد النائب العام الراحل هشام بركات، من خلال استهداف موكبه وتفجيره على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي 21 إبريل 2015، استشهد العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم المطرية السابق، صباح اليوم، بعد لحظات من مغادرة منزله وتوديع زوجته وأبنائه، إثر إطلاق النار عليه على يد مجهولين يستقلان دراجة نارية.

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وفي 22 أكتوبر 2016، استشهد اللواء عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، الذي كان باحثًا عن الشهادة، وقد أخبر ضباطه والمقربين منه بذلك، بعد استهدافه من قبل مجموعة من الإرهابيين.

وفي 7 أغسطس 2017، وقع حادث إرهابي أليم مساء اليوم، فى معهد الأورام بمنطقة القصر العينى، وأسفر عن مقتل 22 شهيدًا وإصابة 47 آخرين.