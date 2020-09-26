وزير الرياضة يفتتح حمام سباحة وملعب كرة قدم بمركز شباب أبو تيج

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، حمام سباحة نصف أوليمبي وآخر للأطفال وملعب نجيل صناعي كرة قدم بمركز شباب أبو تيج بمحافظة أسيوط، لخدمة أعضاء وأهالي المركز، ودخوله ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع (BOT) التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية. وأكد "صبحي" اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد.

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