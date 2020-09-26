مصرع شاب سقط من أعلى سلم أثناء تركيب دعاية انتخابية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد، عقب سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء تركيب لافتات دعاية انتخابية لأحد مرشحي مجلس النواب بمركز البلينا جنوبي سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "محمد. ع" 25 عامًا "عامل" يقيم قرية الساحل بحري، جثة هامدة.

وأفاد ذويه أنه أثناء تركيب المتوفي لافتات انتخابية لأحد مرشحي مجلس النواب دائرة المركز سقط من أعلى سلم خشبي ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.