بعد تطويره.. افتتاح مبنى هيئة السلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

افتتح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، مبنى رئاسة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة إجمالية تقدر بـ 71 مليون و800 ألف جنيه.

وبدأت فعاليات الافتتاح بإزاحة الستار عن لوحة افتتاح المبنى والتي وجه الوزير اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها، تقديرًا وتشجيعًا لشباب المهندسين.

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وشاهد الوزير عرضًا عن كافة أعمال التطوير التي جرى تنفيذها بمبنى الهيئة والتي شملت المبنى الرئيسي ومبنى مجمع الإدارات واستحداث مقر رئيسي للسلطة البحرية المصرية.

وتفقد الوزير مكتب خدمة المواطنين "الشباك الواحد" بإجمالي 28 شباكًا، والذي يساهم في تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين.

ووجه الوزير موظفي شبابيك خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات للمواطن، بما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية.