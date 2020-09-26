89 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عدد طلبات التصالح التي جرى تقديمها وصلت 84 ألف و 126طلبًا وإجمالي ما جرى تحصيله من قيمة الـ 25% جدية تصالح بلغ 328 مليونًا و 663 ألف جنيه.

وناشد محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفًا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حال رفض طلبه.