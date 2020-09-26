إحباط تهريب مواد بترولية من خط أنابيب بترول بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

أحبطت مباحث السويس تهريب كمية كبيرة من السولار بلغت 35 طنًا، استولى عليها اللصوص من إحدى أنابيب البترول الممتدة من السخنة إلى شرق القاهرة.

كانت معلومات وردت للعميد وليد شوقي رئيس إدارة البحث الجنائي، باعتزام تشكيل عصابي سرقة مواد بترولية من خطوط الأنابيب الممتدة من المستودعات إلى القاهرة بطريق السخنة– القطامية القديم.

بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي، أعد ضباط قسم شرطة عتاقة كمينًا للمتهمين بأحد المناطق الصحراوية المتاخمة للخطوط وجرى ضبطهم أثناء محاولتهم سرقة كمية من المواد البترولية، عقب تركيب محبس على خط ضخ سولار.

واستخدم المتهمين سيارتين فنطاس كانتا محملين بالسولار بإجمالي حمولة بلغت 35 طنًا، و2 فرد خرطوش، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق.