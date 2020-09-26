أعلنت رئيسة اللجنة الصحية بمجلس مدينة طهران ناهيد خداكرمي، اليوم /السبت/، أنه تم تسجيل 12 ألف شخص توفوا في العاصمة الإيرانية بعد إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن.
وقالت خداكرمي لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية، "مع الأسف، منذ
لم نصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة وهناك احتمال لزيادة الوفيات أكثر من الموجتين الأولى والثانية".
وتابعت: "منذ بداية الموجة الثالثة من كورونا، وصل عدد الوفيات يوميا إلى 90 شخصا، لكننا
وأضافت رئيسة اللجنة الصحية بمجلس طهران أن "جميع المستشفيات الخاصة والعامة امتلأت الآن بسبب زيادة عدد حالات الاصابة"، مشيرة إلى أن علاج كورونا معقد، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة إيرانية: ضحايا كورونا في طهران بلغوا 12 ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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