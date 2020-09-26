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ضواحي موسكو توصي السكان كبار السن بالتزام منازلهم

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قامت سلطات مقاطعة ضواحي موسكو، اليوم السبت، باصدار قرارا يوصي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة بالتزام نظام العزل العام وفقا لسبوتنيك.

 

وجاء في وثيقة القرار التي نشرت على الموقع الرسمي لحكومة الإقليم:

"السلطات توصي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 والمواطنين المعانين من أمراض مزمنة بالتزام نظام العزل العام وعدم مغادرة أماكن إقامتهم".

 

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كما أوصت المؤسسات بالانتقال إلى نظام عمل أكبر

عدد ممكن من الموظفين عن بعد بهدف تقليل التواجد في أماكن العمل، والأولوية تكون للعاملين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة.

 

ووفقا لمقر عمليات مكافحة المستجد، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يستمر في التزايد، إذ تم تأكيد 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو وحدها.

 

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