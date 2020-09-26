وزارة الداخلية السودانية : 128 وفاة و 54 مصابًا جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 128 وفاة، و 54 مصابا.
و 106 منازل.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 40 ألفا و 444 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 58 ألفا
وأشار التقرير إلى تضرر 97 ألفا و 791 فدانا زراعيا، و 353 مرفقا، و 401 متجر ومخزن، ونفوق 5980 رأس ماشية.
ويعيش عشرات الالاف من سكان ولايات السودان المختلفة أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا المأوى وتقطعت بهم السبلمن جراء الفيضانات التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 100 عام.
وفي بعض المناطق قطعت الفيضانات الطرق، التي تربطها بالأسواق ومناطق الإنتاج الرئيسية مما تسبب في ندرة خطيرة في الإمدادات والخدمات الأساسية، وأدى إلى صعوبات كبيرة في الحصول على السلع الأساسية وخصوصا الخبز.
وتسعى الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لبذل كل ما يمكن من أجل الحد من الأضرار وتقديم المأوى للذين فقدوا مساكنهم.
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