روسيا: عدم الالتزام بالاحتياطات الصحية أدى لزيادة إصابات كورونا

أعلنت مديرة هيئة الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا، اليوم /السبت/، أن نمو عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا يعود في المقام الأول إلى عدم الالتزام بالقيود الصحية.
الأيام الأخيرة للمرة الأولى منذ شهر أغسطس، والمخاطر القائمة اليوم كنا نتوقعها مع اقتراب الطقس البارد، وموسم الأمراض التنفسية المعدية، ويعود السبب في ذلك بالمقام الأول إلى عدم التزام المواطنين بالاحتياطات الصحية".
وقالت بوبوفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نحن نراقب نمو الإصابات ونشعر بذلك اليوم، وقد بدأ نمو الإصابات خلال
"المهمة الرئيسية أمامنا اليوم هي ليس العودة إلى الخوف والهلع، وإنما توخي الحذر وأخذ الاحتياطات".
وأضافت مديرة هيئة الرقابة الصحية في روسيا أن
كانت روسيا قد أعلنت تسجيل 7 آلاف و523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وفي المقابل، بلغ عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا 6004 حالات خلال آخر 24 ساعة.. فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 ألفا و225 حالة، بعد تسجيل 169 حالة وفاة جديدة.
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